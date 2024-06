Nasa mede profundidade das enchentes no RS e diz que água superou 5 metros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Nasa divulgou nesta semana uma nova imagem de satélite que mostra a profundidade das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. A imagem mostra que a água superou a altura de 5 metros acima do nível do solo em grandes áreas, principalmente no entorno da capital Porto Alegre.



O registro é do dia 6 de maio, quando os temporais no estado completavam uma semana. No mapa, áreas em azul apontam alagamentos que vão de 10 centímetros até 5 metros de profundidade tons mais escuros representam os maiores níveis d’água.



O mapa mostra que as enchentes naquele dia atingiram seus maiores patamares, em profundidade, nos municípios mais próximos ao lago Guaíba o delta do rio Jacuí.



Em texto publicado no site do Observatório da Terra, que acompanha a imagem, a agência espacial americana afirma que, embora boa parte dos alagamentos na região fotografada tenham ficado abaixo de 1 metro, essa altura já é suficiente para causar enormes danos à população.



As estimativas de profundidade do mapa foram feitas com base nas fotografias que mostram a extensão dos alagamentos e nos dados da topografia do terreno.



Informações sobre a profundidade das inundações são úteis para os trabalhos de resgate e para o planejamento de apoio à vítimas, uma vez que apontam as vias bloqueadas pela água e os locais onde a inundação é pior, destacou a Nasa.



Dados como esse foram usados, segundo a agência espacial, no socorro a regiões dos Estados Unidos atingidas por furacões. A Nasa afirma que disponibilizou os dados sobre as enchentes numa plataforma aberta, para que órgãos públicos e da sociedade civil possam usá-los nos trabalhos de resgate e estudos do evento climático.



O número de mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 172, segundo a Defesa Civil do estado. Há 41 desaparecidos.



São mais de 572 mil desalojados e 30,4 mil em abrigos esse número atingiu seu pico em 12 de maio, quando 81,2 mil estavam abrigados em equipamentos públicos.



O nível do lago Guaíba ficou abaixo da cota de inundação entre a última sexta (31) e o sábado. A medição apontou 3,57 metros, às 6h30, na Usina do Gasômetro, na região central de Porto Alegre, e às 8h15 estava em 3,55 m —a cota de inundação neste ponto de medição é de 3,6 metros.