Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro fecha para reformas para sediar G20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os espaços expositivos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estão fechados, enquanto o museu passa por reformas para se preparar para receber a cúpula do G20 em novembro. Segundo um comunicado compartilhado pela instituição, as exposições estão fechadas desde 26 de maio e devem permanecer assim até dezembro. A Cinemateca do MAM continua funcionando normalmente.

“O MAM Rio se sente honrado por ter sido convidado pela Prefeitura para sediar o G20. Além de ser uma instituição que reflete a alma e história da cultura brasileira, o museu é uma casa natural para grandes eventos, como já demonstrou ao longo de sua história”, diz Paulo Vieira, diretor executivo do MAM.

“Sediar o G20 é prova da relevância das instituições culturais, e sua responsabilidade para a construção de pensamento e propostas relativas aos assuntos mais urgentes que afetam a humanidade.”

A reforma do MAM Rio foi orçada em R$ 40 milhões, que incluem o valor necessário para a instalação de um novo sistema de monitoramento, para a segurança do evento. Nos dias 18 e 19 de novembro, o Brasil vai receber lideranças dos 19 países-membros, além da União Africana, da União Europeia, e de países convidados.

O país elencou o combate à fome, pobreza e desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global como os três grandes temas do encontro.