Mulher morre e outra fica ferida após serem atropeladas por trem no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Duas mulheres foram atropeladas por um trem na estação de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (14).

Uma mulher morreu e a outra ficou gravemente ferida. A vítima fatal, identificada como Michelle Candidato Baptista, morreu na hora. A segunda jovem, identificada apenas como Ana, foi socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Cenas foram divulgadas por populares que presenciaram o acidente. Em nota, a Polícia Militar do Rio informou que agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário foram acionados e quando chegaram ao local constataram a gravidade do ocorrido. A reportagem optou por não publicar as imagens.

As causas do acidente serão investigadas pelo 21º DP de Bonsucesso. Segundo a Polícia Civil, os investigadores vão analisar as câmeras de segurança para tentar determinar as circunstâncias do acidente, além de ouvir testemunhas.

Em nota, a Supervia lamentou o ocorrido e disse se solidarizar com os familiares das vítimas. “Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80 km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente”, diz a nota.