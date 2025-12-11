Mulher é morta a facadas pelo marido após tentar se separar

FRANCISCO LIMA NETO

FOLHAPRESS

O registro de mais um feminicídio chocou a região de Campinas, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Uma mulher foi morta a facadas pelo marido, que depois se suicidou.



O casal estava junto havia seis anos e tinha um filho de um ano.



O crime ocorreu na rua Professora Hermínia Ricci, no Jardim São Marcos. De acordo com o registro policial, Andreza Silva Ferreira, 33, foi encontrada pela Polícia Militar com ao menos 15 facadas, uma delas cravada na cabeça.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada no local.

Segundo a PM, a família contou que as brigas e violência por parte de Alex de Oliveira Junior, 29, eram constantes.



Na véspera do crime, Andreza colocou os pertences de Junior para fora de casa. Na quarta, porém, de acordo com a PM, o marido voltou à casa para tentar reatar o relacionamento. Como Andreza não aceitou, ele a atacou com diversos golpes.



A PM confirmou que havia histórico de violência e que diversas vezes foi acionada ao local para intervir, e que Junior já tinha sido levado à delegacia em razão das agressões. Ele seria usuário de drogas e alcoólatra, de acordo com a corporação.



Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como feminicídio e suicídio consumado na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência.