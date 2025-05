Mulher de 85 anos morre ao cair em poço de elevador em casa de repouso na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma idosa de 85 anos morreu na tarde da última sexta-feira (2) ao cair com sua cadeira de rodas no poço do elevador da Casa de Repouso Dona Gracinha, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a vítima, identificada como Maria Maziero Andreoletti, foi encontrada dentro de um elevador e teve o óbito constatado no local pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo reportagem da TV Record, os bombeiros informaram que ela caiu com a cadeira de rodas no poço de aproximadamente 2 metros de altura e foi imprensada pelo elevador, que é do tipo plataforma.

Ainda de acordo com a SSP, o advogado da clínica apresentou à polícia a documentação de funcionamento e os comprovantes de manutenção do elevador, que estão sob análise.

“Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio culposo no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela)”, finalizou a secretaria, em nota.

Também em nota à Folha, a Prefeitura de São Paulo informou que a casa de repouso está em situação regular, possuindo o Auto de Licença de Funcionamento registrado na subprefeitura Sapopemba e a licença sanitária junto à Vigilância Sanitária municipal.

No enterro da vítima, neste domingo (4), a família disse aguardar o laudo final da perícia, que identificará as condições do acidente, e pediu justiça.

“Ela não andava mais, era cega das duas vistas. Então, essa cadeira de rodas que falaram que caiu no poço do elevador, não tinha como ela ter apertado o botão. Eu fui um dia e ela me disse: ‘Solange, sobe pela escada porque o elevador está quebrado’. Outro dia, ‘Sobe pela escada porque o elevador está quebrado’. Então, minha mãe ficou três dias no andar de cima porque o elevador estava quebrado”, contou a filha Solange Andreoletti em reportagem da TV Record.

“É um momento trágico, não é uma morte esperada. Se fosse uma morte normal a gente até entenderia, mas agora a gente está aqui sem entender.”

A reportagem tentou contato com representantes da casa de repouso por dois telefones e mensagens, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.