MPSP e Receita Federal desmantela rede de fraude fiscal no setor de metais

Uma operação conjunta entre o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal está em andamento desde a noite de quarta-feira (8), cumprindo 39 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Metamorfose. O objetivo é desmantelar uma rede de fraude fiscal no setor de metais, especialmente em produtos de cobre e sucata.

A operação está investigando 17 pessoas físicas e 22 pessoas jurídicas em várias cidades, incluindo São Paulo, Santo André, Campinas, Guarulhos, Orlândia, São Caetano do Sul, Sorocaba, Bertioga, Espírito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Jambeiro, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Sumaré, todas em São Paulo, além de Joinville, em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, o esquema emitiu R$ 17 bilhões em notas fiscais falsas entre 2018 e 2020, operando por meio de uma vasta rede de empresas distribuídas entre os dois estados. A Receita Federal revelou que essa rede contava com a participação de empresas fantasmas atuando como “noteiras” para as companhias do setor de cobre, resultando em uma evasão fiscal de aproximadamente R$ 1,9 bilhão.