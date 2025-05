Motorista embriagada que não tinha CNH mata duas pessoas no interior de SP

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma mulher foi presa em flagrante na noite deste domingo (25) depois de atropelar cinco pessoas que estavam no acostamento da rodovia Luciano Consoline, em Itatiba (a 84 km de São Paulo). Duas vítimas morreram e uma criança, de 4 anos, está internada em estado grave.

De acordo com a polícia, Prisciane Ferreira Da Mata, 39, havia bebido, conforme constatado com uso de bafômetro na delegacia. O teste indicou 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o condutor flagrado com quantidade igual ou superior a 0,3 mg/l de álcool por litro de ar expelido comete crime de trânsito, com pena de prisão e multa de R$ 2.934,70, além de perder o direito de dirigir por dois anos.

O boletim de ocorrência ainda cita os crimes de homicídio, fuga do local do acidente e dirigir sem permissão -a motorista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da condutora. Prisciane teve a prisão preventiva (sem prazo) decretada. Ela, que preferiu ficar em silêncio na delegacia, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça após audiência de custódia nesta segunda-feira (26).

De acordo com a policia, por volta das 19h as cinco vítimas caminhavam pelo acostamento quando foram atropeladas por um Kia Sportage preto.

A motorista foi encontrada minutos depois com o carro estacionado na rua Antônio Latorre, em estado de choque. Ela disse aos policiais militares que havia atropelado pessoas na rodovia que liga Itatiba a Bragança Paulista. O veículo estava com a frente amassada e o farol direito quebrado.

Uma das vítimas saiu ilesa e contou que o grupo caminhava pelo acostamento quando foi atingido pelo carro.

Uma mulher e um homem, cujas idades não foram informadas pela policia, morreram após serem levadas para a Santa Casa de Itatiba, para onde também foi levada, em estado grave, a criança de quatro anos.

Um homem foi levado à UPA (Unidade de Pronto-AtendImento) de Itatiba, com fratura na perna.

“Após o atropelamento, a autora fugiu do local do acidente, visando se furtar à responsabilização criminal”, diz o boletim de ocorrência, de nove páginas, assinado pelo delegado Pedro Henrique Craveiro.

“Submetida ao teste de etilômetro, foi aferido valor que revela nitidamente sua alteração psíquica”, completa o documento.

O delegado também escreveu que a motorista “não só transitava completamente embriagada em rodovia movimentada, mas também não possuía habilitação e invadiu o acostamento da pista, atropelando diversos inocentes”.

“Infelizmente, houve duas mortes em razão da conduta absolutamente reprovável e abjeta da autuada, que, ignorando as normas sociais de convivência, deliberadamente assumiu a direção do veículo automotor [sem autorização para tanto], embriagada, atropelando as vítimas”, afirma ainda o BO.

O delegado indiciou a motorista sob acusação de dolo eventual (quando se assume o risco), de duplo homicídio qualificado, “especialmente pelo motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e emprego de meio cruel”.

“No mesmo sentido, considerando que houve lesões graves contra as outras duas vítimas [sendo uma delas, a criança com quatro anos de idade], também entendo que assunção do risco comporta a aplicação da figura dolosa”, diz o delegado.

O caso foi registrado como fuga do local do acidente, homicídio, dirigir sem permissão ou habilitação e lesão corporal grave.