Motorista é solto após atropelar motociclista e fugir de abordagem policial em Cuiabá (MT)

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um homem que foi detido duas vezes por atropelar uma motociclista e fugir de uma abordagem policial em uma mesma noite, em Cuiabá, foi solto após audiência de custódia nesta quarta-feira (3).

O motorista não teve o nome divulgado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem 22 anos e é da cidade de Curitiba, no Paraná. Na noite desta terça, ele dirigia uma caminhonete, quando passou por um semáforo fechado e bateu com a moto, arrastando o veículo junto com a motociclista.

Imagens de uma câmera de segurança da região flagraram o momento em que o veículo aparece em alta velocidade arrastando a vítima e bate em outro veículo. A mulher foi arrastada por cerca de 300 metros pelo asfalto da avenida Fernando Corrêa, uma das principais da cidade.

A motociclista foi encaminhada para o hospital e já recebeu alta. Ela teve queimaduras no pé, ferimentos nos braços e pernas e se recupera em casa.

Segundo a polícia, o motorista fugiu sem prestar socorro a vítima. Na fuga, o homem que dirigia a caminhonete bateu em mais dois carros e acabou sendo preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia, onde realizou o teste do bafômetro. O resultado deu negativo, e o motorista foi liberado.

De acordo com o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, Christian Cabral, o mesmo motorista foi parado horas depois, em uma abordagem policial próximo a um ponto de venda de drogas no centro da cidade. Ele tentou fugir novamente, jogando o carro contra os policiais. Desta vez, o homem foi preso por tentativa de homicídio.

O motorista foi liberado na audiência de custódia nesta quarta sem pagar fiança. Ele vai responder processo por tentativa de homicídio e omissão de socorro.

A Polícia Civil disse que vai seguir com a investigação para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não se manifestou sobre a decisão de soltura do suspeito.

A polícia não informou se o motorista possui advogado. A reportagem não conseguiu localizar a defesa.