Motorista é baleado após emboscada a veículo de presídio na Bahia

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

Um veículo da frota do Conjunto Penal de Eunápolis, cidade do Extremo-sul da Bahia, foi atacado por criminosos e atingido por tiros na noite desta terça-feira (20). O motorista do carro foi baleado e está internado no Hospital de Eunápolis em estado gravíssimo.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia informou que a suspeita inicial é que o atentado teria como alvo o diretor da unidade, que costumava usar o veículo. José Magno Alves, que assumiu a direção do presídio há cinco meses, não estava no carro no momento do ataque.

O motorista atingido na emboscada é funcionário terceirizado da empresa Reviver, que atua na cogestão da unidade prisional.

A Secretaria de Segurança Pública informou que os suspeitos do ataque são integrantes de uma facção criminosa e já foram identificados. Cerca de 100 policiais foram mobilizados e fazem buscas na região desde a madrugada desta quarta-feira (21).

A operação mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Penal, com o apoio de equipes da Polícia Rodoviária Federal e da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) da Bahia. As equipes estão fazendo buscas em diversos pontos de Eunápolis e cidades vizinhas.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária lamentou o episódio e informou está acompanhando o estado de saúde do funcionário. A segurança da unidade prisional foi reforçada.

O diretor José Magno Alves foi nomeado para o cargo em dezembro de 2024 em meio a uma crise no Conjunto Penal de Eunápolis.

Dias antes, 16 presos fugiram da penitenciária após bandidos invadirem a unidade prisional e trocarem tiros com agentes penitenciários. Entre os fugitivos estava Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, apontado como líder da facção Primeiro Comando de Eunápolis.

A então diretora do presídio foi presa em janeiro sob suspeita de ter facilitado a ação dos criminosos.