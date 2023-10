Motorista de caminhão morre ao cair em ribanceira de 15 metros na Régis Bittencourt

A PRF foi acionada por volta das 15h, quando o rastreador mostrou a localização do veículo, encontrado com os vidros quebrados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um caminhoneiro de 49 anos morreu após cair em uma ribanceira de 15 metros de altura na rodovia Régis Bittencourt (BR-116) ao supostamente fugir de assaltantes que teriam atacado e perseguido a vítima.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o proprietário do caminhão, com placas de Itajaí (SC), informou que na terça-feira (24) o caminhoneiro parou na área de descanso da rodovia depois de passar pelo pedágio, na altura do km 298. Ele iria dormir no local.

A tentativa de roubo teria ocorrido nesse local. O registro policial informa que criminosos quebraram o vidro ao lado do passageiro, houve luta corporal e, ao tentar fugir, o homem caiu na ribanceira.

O responsável pela transportadora fez uma busca por meio do rastreador após tentar contato por celular com o caminhoneiro nesta quarta (25), sem sucesso.

A PRF foi acionada por volta das 15h, quando o rastreador mostrou a localização do veículo, encontrado com os vidros quebrados.

Foram realizadas buscas no local e o corpo do caminhoneiro foi encontrado caído na ribanceira.

Em outro caso, na rodovia Presidente Dutra, um motorista foi encontrado morto dentro de um caminhão parado em um posto de combustíveis no km 194. O homem estava com os pés e mãos amarrados e uma das janelas do veículo havia sido quebrada.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo.