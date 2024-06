Motociclista morre após ser atropelado e agredido com pedra no RJ

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O motociclista Luiz Antônio Bastos Bispo, 29, morreu na madrugada desta segunda (3) após ser atropelado e, já caído, ter sido agredido com uma pedra pelo motorista de um outro veículo. O crime ocorreu em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.



O agressor, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. A polícia trata o caso como homicídio. De acordo com dois amigos que acompanhavam Bispo a morte ocorreu após uma briga em um bar entre eles e o motorista do carro.



Segundo os amigos, após a briga eles e Bispo subiram em uma motocicleta e se dirigiam ao morro Chapéu Mangueira, no Leme, também na zona sul, quando foram interceptados pelo carro, na altura da avenida Princesa Isabel.



Após serem atropelados pelo carro, eles afirmam que o condutor pegou um paralelepípedo que estava solto na rua e o arremessou contra Bispo.



O momento da agressão foi gravado por um morador do alto de um prédio próximo; as imagens já estão com a polícia. Um dos amigos de Bispo também seria alvo de uma segunda pedrada, mas o motorista foi contido por pessoas que estavam na região.



A gravação mostra o momento em que o condutor do automóvel desembarca, vai até o meio da rua, e depois volta para o carro. Cerca de 10 segundos depois, ele sai do veículo novamente, pega o que parece ser uma pedra, e arremessa sobre o homem caído no asfalto.



O motorista fugiu do local, mas foi detido pela Polícia Militar ainda na madrugada.

Bispo era morador do Chapéu Mangueira e trabalhava como mototaxista. Ele deixa dois filhos, um de 5 anos e outro com menos de 1 ano.



O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).