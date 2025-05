Morre em Niterói, aos 70 anos, o jornalista Luiz Antonio Mello

Morreu nesta quarta-feira (30), aos 70 anos, o jornalista, radialista e escritor Luiz Antonio Mello, uma das personalidades mais marcantes da comunicação e da cena cultural da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, onde nasceu. Ele estava internado no Hospital de Icaraí, onde se tratava de uma pancreatite, mas teve uma parada cardíaca, pouco antes de realizar uma ressonância magnética.

Em nota, a prefeitura de Niterói lamentou a morte do jornalista Luiz Antonio Mello, conhecido como Lam – as iniciais de seu nome – e decretou luto oficial de três dias na cidade. “O jornalista era um niteroiense apaixonado por nossa cidade e que tinha uma mente, uma capacidade inventiva e criativa extraordinária.”

O texto diz ainda que Luiz Antonio Mello participou diretamente de um dos momentos mais marcantes da música brasileira e do rock nacional através da rádio fluminense na década de 80.

“Lembro que ele ficou muito grato e feliz quando apoiamos a realização do filme Aumenta que isso aí é Rock and Roll, baseado no livro de sua autoria. Recentemente, conduzia com maestria as edições do jornal A Tribuna. Niterói, o rock e o jornalismo estão de luto com a sua partida. Mas ele deixou um legado, suas ideias”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

Luiz Antonio Mello era um apaixonado por Niterói, por rock & roll e por jornalismo. Ele começou a carreira em 1971 no Jornal de Icaraí. Dez anos depois esteve à frente de um dos casos mais emblemáticos da comunicação brasileira: a criação, em Niterói, da Rádio Fluminense FM. A “Maldita”, como era chamada, foi um marco que revelou grandes nomes da música, sobretudo da geração de ouro do rock brasileiro nos anos 80. Em 2005, fez parte da equipe que fundou a Bandnews FM no Rio de Janeiro.

A Fluminense FM foi inaugurada em1972, em Niterói. Em meados de 1981, a direção aceitou a reformulação da rádio, com a entrada da equipe formada pelos radialistas Amaury Santos e Sérgio Vasconcellos, comandados pelo jornalista Luiz Antonio Mello, todos à época jovens, com idades entre 26 e 27 anos.

De início, Mello seria responsável por apenas um programa, que teria o nome de Rock Alive, mas, apesar de não ter agradado um dos avaliadores, conseguiu não somente ser aprovado, como também se transformar em uma rádio 24 horas, dedicada ao rock. Dando oportunidades para bandas novas que surgiam no cenário nacional, entre as quais Os Paralamas do Sucesso, a Fluminense FM, popularmente conhecida como a “Maldita”, ele ajudou a escrever um capítulo importante na história do rock brasileiro.

Homenagem

Os Paralamas do Sucesso publicaram em sua página do Instagram: ”Tristeza imensa com a notícia do falecimento do grande amigo e jornalista Luiz Antonio Mello, fundador e diretor da Rádio Fluminense FM nos anos 80.”

Luiz Antonio Mello e sua equipe ajudaram a deflagrar uma revolução cultural no país, ao embarcar no movimento do rock que fervia nos palcos do Circo Voador, abrindo espaço na programação da rádio para diversas bandas do rock brasileiro como Os Paralamas do Sucesso, Blitz, Barão Vermelho, Legião Urbana, Kid Abelha, entre outras.

Inclusive foi na “Maldita”, como era conhecida a Rádio Fluminense, que a composição Vital e sua Moto foi tocada pela primeira vez, pelas mãos do querido Maurício Valladares.

“Descanse em paz, amigo.

Obrigado por tudo!

Nossos sentimentos à família e amigos. ❤”

Lam foi colunista dos jornais O Pasquim, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, Jornal Opinião e Folha de Niterói. Desde 2021, era editor do jornal A Tribuna.

O jornalista escreveu os livros Nichteroy, Essa Doida Balzaca (1988); A Onda Maldita (1992); Torpedos de Itaipu (1995); Manual de Sobrevivência na Selva do Jornalismo (1996); Jornalismo na Prática (2006); e 5 e 15, Romance Atonal Beta (2006).

Despedida

O velório do jornalista Luiz Antonio Mello está marcado para esta quinta-feira (1º), na capela 4 do cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, entre 13h15 e 15h15. Em seguida, o corpo será enterrado.

*Com informações da Agência Brasil