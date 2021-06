Moradores falam sobre queda de prédio no Rio

Pessoas relatam ter ouvido um estalo e um estrondo muito forte. O prédio seria residencial

Um prédio de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, caiu nesta quinta-feira (3). Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Haveria ainda quatro cidadãos debaixo dos escombros. Moradores contaram o que viram nesta madrugada:

Ao G1, uma moradora relata um “estrondo muito forte”. “Foi 4h20 quando escutei um estrondo muito forte. Assim que eu e meu esposo escutamos o barulho, eu e meu esposo saímos, ainda havia poucas pessoas na rua. Foi quando vimos que um dos prédios havia caído. Ouvimos falar que havia algumas crianças jogando em uma lan house” explica. “O prédio era uma moradia e também havia bares em volta.”

Segundo outra moradora, não havia ninguém na lan house no momento da queda do prédio vizinho. “Não tinha nenhuma criança, já estava fechada. Os bombeiros já entraram lá”, explicou. Havia a suspeita de que garotos estariam no estabelecimento.

Um morador disse ter ouvido um “estalo”. “Deu um estalo e o prédio desabou. Aí tremeu a lateral dos outros edifícios e todos fugiram. As pessoas conseguiram sair, graças a Deus, com vida. Bombeiro derrubou o primeiro andar para tentar resgatar três pessoas que ainda estariam lá”.

Outro cidadão disse que estava chegando à comunidade no momento do desabamento. “Eu estava chegando do trabalho. Quando fui atravessar o rio, a comunidade já estava no escuro. Foi quando vi que o prédio havia caído. Tinha muito fogo, muita gente perto. Pedi para as pessoas se afastarem porque poderia haver uma explosão e machucar mais gente. Ninguém sabe ainda se ainda há pessoas embaixo dos escombros, ou nos segundo e terceiro andares. Os bombeiros chegaram com dois ou três carros e conseguiram apagar o fogo”, disse.

As informações sobre os feridos ainda são preliminares.

Aguarde mais informações