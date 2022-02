Moradores de Petrópolis relatam furtos em meio a buscas por soterrados

Grupos têm aproveitado o foco nos trabalhos de resgate para furtar televisores e eletrodomésticos, entre outros equipamentos

Lola Ferreira

Petrópolis, RJ

Em meio às buscas por famílias soterradas na Vila Felipe -uma das áreas atingidas pelo temporal da última terça-feira (15) em Petrópolis (RJ)-, moradores relatam furtos de objetos de valor de suas casas.

Grupos têm aproveitado o foco nos trabalhos de resgate para furtar televisores e eletrodomésticos, entre outros equipamentos, segundo afirmam moradores do morro, onde o deslizamento de parte da encosta destruiu casas e soterrou pessoas. Moradores adotaram uma vigília -durante o dia e a noite- para evitar que suas casas tenham eletrodomésticos subtraídos.

“Eu não durmo desde a semana passada porque, quando consigo deitar, tenho que vigiar a minha casa e a dos vizinhos, para não levarem nada”, diz um morador, que preferiu não se identificar.

O homem, que transformou a própria casa em ponto de apoio a bombeiros e voluntários, monitora residências de vizinhos que saíram da região com medo de novos deslizamentos. A casa dele fica no pé do morro, a poucos metros de onde parou a enxurrada de lama.

“É uma falta de humanidade alguém fazer isso [furtos] em um momento como este”, diz.

VIGILÂNCIA REVEZADA

No alto do morro, após sobreviver à enxurrada, uma família se abrigou na casa de parentes.

Eles levaram televisões e objetos mais caros e de uso pessoal, mas toda a mobília continua na casa. Por isso, criaram um revezamento na vigilância: durante o dia, parte da família fica na casa, e a outra fica durante a noite. Ninguém dorme: o objetivo é evitar furtos.

Eles relatam que já houve furtos de televisões em casas onde houve mortes e também nas residências com sobreviventes.

De acordo com moradores, os criminosos chegam à região por meio de trilhas que ficam no alto do morro -algumas abertas com a força das águas.

No final da tarde desta segunda (21), a reportagem testemunhou uma viatura da Polícia Militar fazendo ronda no local.