Moradores de Lajeado (RS) perdem tudo até no segundo andar de suas casas

EVANILDO DA SILVEIRA

LAJEADO, RS (FOLHAPRESS)

Os moradores do antigo bairro São José, hoje parte do centro de Lajeado (RS), a 113 km de Porto Alegre, têm larga experiência em enchentes, mas dizem nunca ter visto uma tão grande como a que atingiu a cidade na semana passada.

As consequências eram visíveis nesta quarta-feira (8). Por toda parte havia casas destruídas e calçadas e ruas cobertas com uma camada de cerca de 30 cm de lama, lixo, entulho e restos de móveis e eletrodomésticos.

Nas casas, alguns moradores lavavam geladeiras e outros pertences na tentativa de recuperá-los; outros, munidos de pás, enxadas, rodos e mangueiras, tentavam tirar o barro de dentro dos imóveis para torná-los novamente habitáveis. Nas paredes externas, as marcas da altura que a água atingiu, de 4 a 5 metros a contar do solo.

O rio Taquari, que banha o município, alcançou seu maio nível desde que se tem registro de suas cheias. Em setembro do ano passado o rio atingiu 29,5 m de elevação, marca que foi agora superada, quando chegou a 34,01 m na régua topográfica. Em novembro de 2023 o Taquari havia atingido 28,94 m. O recorde anterior havia sido registrado em 1941, com 29,9 m.

Entre os moradores que lavavam uma geladeira estavam os angolanos Joel Diasivi, 32, e sua mulher, Ntoto Kumbu Rodiane, 24, pais de uma menina de 5 anos. Na semana passada, o marido estava em São Paulo quando tudo aconteceu. “Vi a enchente pela televisão e resolvi voltar imediatamente, preocupado com a segurança de minha família”, conta.

Diasivi não conseguiu retornar por Porto Alegre, pois a rodovia que liga a cidade a Lajeado estava bloqueada pela enchente. Teve que fazer um desvio por Passo Fundo, a 288 km da capital. “Quando cheguei, vi que estava tudo perdido, e a casa cheia de lama. Felizmente minha mulher e minha filha estavam bem, em segurança, numa parte mais alta da cidade. Agora, espero pelo menos salvar a geladeira.”

Em outra rua do bairro, o comerciante e mecânico Eduardo Soares Schwertner, 52, tentava tirar a camada de 30 cm de lama de seu imóvel. No térreo ele tem uma loja e uma oficina de motos, e sua casa fica no segundo piso.

Dizendo-se acostumado com enchentes, ele se precaveu e retirou todos os veículos, materiais e ferramentas do local e os levou para um lugar seguro. “Eu esperava uma certa altura da água, até um pouco abaixo do teto da parte de baixo”, diz. “Por isso não me preocupei com a residência e deixei tudo. Só que a cheia atingiu quase o dobro [do nível] das anteriores. Ainda vim de barco aqui, mas não consegui salvar nada. Perdi tudo.”

Depois de mais de uma semana abrigada por parentes, a aposentada Jaqueline, 54, voltou para ver os estragos na sua casa, que, como quase todas naquela parte do bairro, tem dois pisos. E assim como os demais moradores, retirou tudo do térreo. “Mas eu não esperava que esta enchente fosse muito maior do que as anteriores”, queixou-se ela, que não quis informar o sobrenome, enquanto caminhava com cuidado pela lama para entrar no imóvel tomado pelo barro. “A lama chegou à altura do telhado e destruiu todos os móveis. Agora, o jeito é limpar e comprar mobiliário novo. Vou ter muitos gastos e precisar de muita paciência.”

A história do servidor público Oilquer Soares dos Santos, 48, é parecida com a dos demais. Ele também tem uma casa de dois pisos –no térreo ficava o salão de beleza da esposa, e no segundo andar fica a casa onde moram com dois filhos, um de 17 e outro de 5 anos. “Com a experiência das cheias anteriores, mudamos todos os equipamentos e materiais para o andar de cima”, diz.

De nada adiantou. A água chegou ao teto do segundo piso e eles perderam tudo, os móveis da moradia e os equipamentos do salão. Hoje, com a ajuda do filho mais velho, Santos se dedicou a retirar os restos quebrados e enlameados dos móveis e equipamentos, para depois limpar o imóvel. “Não temos alternativa e teremos que voltar para cá, embora não saibamos quando”, diz. “Minha mulher também pretende recomeçar o negócio. O jeito é seguir em frente e se preparar para a próxima.”

Nem todos pensam assim, no entanto. É o caso de Schwertner. “Não dá mais, vou sair daqui”, afirma.

“Essa é a terceira enchente que enfrentamos em poucos meses. Agora estou aqui tirando todo esse lodo, [isso] tem que ser feito logo, porque quando seca vira um concreto e fica muito difícil de remover. Uma hora a gente cansa. Vou embora, procurar outro lugar para morar e remontar a oficina.”