Morador de favela do Rio coloca câmera na sala e flagra PMs invadindo sua casa

Matheus Rocha

Rio de Janeiro, RJ

A Polícia Militar afastou agentes do Batalhão de Ações com Cães que invadiram na última segunda-feira (7) uma casa na Vila Aliança, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro.

Cansado de ter a própria casa invadida por policiais, um morador da favela decidiu colocar uma câmera de segurança na sala e conseguiu registrar o momento em que os agentes invadem e reviram a residência. Segundo o advogado do homem, os agentes furtaram uma caixa de som, um frasco de perfume, carne e água de coco.

Nos registros, divulgados pela TV Globo e obtidos pela reportagem, é possível ver três PMs circulando pela sala e vasculhando o imóvel. “Está cheio de jogos maneiros que você ia gostar”, diz um dos agentes ao colega quando encontrou jogos de videogame. Em outro momento, o que chama a atenção deles é uma caixa de som portátil.

“Para não falar que não te dei nada na vida”, diz um deles, mostrando o aparelho para o parceiro. “Caixinha, né? Essa é boa. É JBL.” Instantes depois, eles abrem a geladeira e se surpreendem com o que encontram no interior dela. “Casa de luxo. Chega aqui. Vem ver a geladeira pra tu ver se é ou se não é. Dá o veredito aqui.” O colega de farda vai até lá e concorda que a casa seria de luxo.

De acordo com advogado Willian Brand, em quatro meses, policiais foram 11 vezes na casa de seu cliente. Em algumas ocasiões, a casa foi invadida e, em outras, os agentes pediram para entrar.

“Nessa última fez, acontece que ele não estava em casa, mas pelo telefone pôde perceber que tinha alguém na casa dele e começou a gravar. Nós então registramos uma notícia crime na Corregedoria da Polícia Militar”, diz ele, acrescentando que o objetivo da ação é fazer com que essas invasões cessem tanto na casa de seu cliente quanto em outras residências.

“Para que seja feito acesso a uma residência deve haver o flagrante delito, um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão. Apenas nessas hipóteses o domicílio pode ser violado”, diz o advogado. “No caso do morador, ele não se encaixava em nenhuma dessas hipóteses.”

Brand não sabe ao certo o que atraia os agentes para a casa de seu cliente. Para ele, um dos motivos pode ser a a estrutura da residência. “É uma casa que, na fachada, tem piso, é bem arrumadinha, o morador tem um carro financiado também”, diz ele.

A invasão de residências é uma das principais denúncias feitas por moradores de comunidades contra policiais. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo no Jacarezinho, favela da zona norte do Rio, mostrou que a corrente da porta de uma casa estava arrebentada, roupas e objetos estavam revirados.

A favela foi uma das comunidades ocupadas pela PM e pela Polícia Civil no último dia 19 como primeira etapa do programa Cidade Integrada. Segundo o governo do estado, o plano é levar obras de infraestrutura e projetos sociais às regiões ocupadas.

Já uma manicure contou que dormia nua no dia em que a favela foi ocupada quando foi acordada pelos gritos de uma vizinha. A mulher avisava sobre a presença da polícia no andar de baixo. Quando desceu, três homens saíam pela porta. Ela disse ter discutido com eles enquanto invadiam outros imóveis. Urinou no lençol.

Em nota, a SEPM (Secretaria de Estado de Polícia Militar) diz que não compactua com as ações de agentes que invadem domicílios.

“A SEPM ressalta que não há em qualquer outra instituição pública ou privada do país uma corregedoria tão atuante como a de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Somente nos últimos 10 anos, a corporação excluiu de suas fileiras 1.536 maus policiais, no que representa uma média anual de cerca 153 militares desligados”, diz a pasta.