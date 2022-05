Ministros apresentam primeiras ações em para Pernambuco

Ao longo do dia, o ministro do Turismo, Carlos Brito, visita outras cidades atingidas pelas chuvas no litoral norte do estado

Os ministros Carlos Brito (Turismo), Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional), Ronaldo Bento (Cidadania) e Marcelo Queiroga (Saúde) apresentaram, em Recife (PE), as primeiras ações de apoio aos municípios neste domingo (29).

O Presidente Jair Bolsonaro deve visitar o estado e anunciar novas medidas nesta segunda (30).

“O presidente Bolsonaro estará em Pernambuco amanhã para acompanhar de perto o que está acontecendo e anunciar ações para o estado de Pernambuco. Nenhum pernambucano ficará para trás. Esta é a determinação do presidente Bolsonaro”, destacou o ministro do Turismo, Carlos Brito, que é pernambucano.

“Sem saúde não há turismo. Sem assistência social não há turismo. Sem saneamento não há turismo. Por isso, estou aqui também para fortalecer os principais destinos turísticos que foram afetados com as fortes chuvas no estado para que possam se recuperar”, finalizou.

O Ministério do Desenvolvimento Regional conta com cerca de R$ 1 bilhão para ações de restabelecimento de serviços essenciais interrompidos por desastres. A liberação destes recursos já foi feita por Bolsonaro e, para acessá-los, é preciso que os municípios emitam decretos de emergência.

Desta forma, o governo federal também reconhece a situação e pode realizar a liberação de recursos para as primeiras ações de socorro de forma imediata.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, acredita que já nas próximas horas estes decretos sejam emitidos pelos municípios. “A prioridade é o resgate das vítimas e o apoio à população afetada pelas fortes chuvas. Vencida a fase do socorro e da assistência humanitária, partiremos para a fase do restabelecimento de serviços essenciais, com a liberação de mais recursos”, explicou o ministro Daniel Ferreira.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, destacou as ações da Pasta, entre elas a oferta de alojamentos provisórios para as famílias atingidas. “Colocamos à disposição todo o Sistema Único de Assistência Social (SAUS) e os profissionais para ajudar as famílias, orientando junto à Defesa Civil, à população nas regiões em situação de risco”, ressaltou o ministro Ronaldo Bento.

Integrando a comitiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentou todas as medidas tomadas pelo órgão para o pronto atendimento à população pernambucana. “Nós já estamos trabalhando para oferecer o que for preciso de acordo com as situações e dificuldades. Com essa tragédia há uma série de problemas de saúde que podem advir. Diante disso, estamos providenciando insumos do chamado kit desastres para que se somem as ações do estado e dos municípios”, finalizou.

Representantes do Ministério do Trabalho e Previdência também integraram a comitiva.

Ao longo do dia, o ministro do Turismo, Carlos Brito, visita outras cidades atingidas pelas chuvas no litoral norte do estado. “Nos reuniremos com prefeitos para que a gente possa auxiliá-los e amanhã voltaremos aqui com o presidente Jair Bolsonaro para dar publicidade a todas as ações”, concluiu.

*Com informações do Ministério do Turismo