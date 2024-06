Ministério da Justiça prorroga permanência da Força Nacional no Rio por mais três meses

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, por mais 90 dias, a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro. A ampliação do prazo atendeu a um pedido do governador Cláudio Castro (PL) e foi publicada nesta quarta-feira, 5, no Diário Oficial da União.

O reforço de 300 agentes para reforçar a segurança em áreas de risco e no patrulhamento de estradas e rodovias foi costurado em outubro do ano passado entre o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e Castro.

A “ação integrada”, como definiu Castro à época, tinha como ponto inicial ampliar a segurança no entorno do Complexo da Maré, na zona norte. Outras áreas também tiveram o policiamento aumentado, como os portos, aeroportos e a baía de Guanabara, esses em parceria da Polícia Federal com a Marinha. Entre os objetivos da ação estava coibir a ação das facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro (TCP).

Esta é a quarta prorrogação da presença da Força Nacional no Rio de Janeiro. De acordo com o Diário Oficial, o contingente vai obedecer o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

