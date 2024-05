Mineiro desaparece após ir ao RJ para ver show da Madonna

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o sumiço de um turista mineiro que viajou para a capital fluminense para ver o show da Madonna, em Copacabana.

Bráulio Alex Rosa, 35, fez o último contato com a família que mora em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 3 de maio, véspera do evento.

Depois de não conseguir mais contato com o rapaz, a família notificou o desaparecimento à polícia fluminense. De acordo com o registro de ocorrência, o homem saiu da casa onde mora por volta de 21 horas, em 2 de maio.

No dia seguinte, ele avisou ao irmão que estava em um ônibus com destino ao Rio. Por volta de 17 horas de 3 de maio, Bráulio compartilhou sua localização com o irmão dizendo que estava chegando à capital carioca. Desde então, a família não consegue contato com ele.

Em busca do paradeiro do rapaz, os parentes foram informados de que Bráulio deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, em 9 de maio.

A Secretaria Municipal do Rio de Janeiro confirmou essa informação. Segundo a direção do hospital, ele chegou à unidade levado pelo Corpo de Bombeiros, foi atendido e recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

“O paciente estava lúcido, orientado, apresentava quadro de saúde estável e não tinha sinais de agressão. Ele foi atendido, medicado, realizou exames e foi liberado em seguida”, afirmou, em nota.

O caso está a cargo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais disse apenas que as informações devem ser solicitadas à polícia fluminense, responsável pela investigação.

A reportagem não conseguiu localizar a família de Bráulio.