Militar é morto por outro policial nas dependências de batalhão

Um policial morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo efetuado por outro militar dentro das dependências da 4ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (46º BPM/M), no Ipiranga, na zona sul de São Paulo na quarta-feira, 5 As causas do disparo ainda estão sendo esclarecidas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a ocorrência foi registrada por volta das 13 horas. “O disparo foi efetuado por outro militar em circunstâncias a serem esclarecidas. Prontamente socorrido, infelizmente o militar atingido não resistiu ao ferimento”, disse em nota.

Ainda de acordo com a SSP, todas as providências da Polícia Judiciária Militar estão em andamento, neste momento, e a Corregedoria da instituição acompanha as apurações.

Estadão Conteúdo