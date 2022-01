MG segue em alerta de fortes chuvas após fim de semana de temporais

Entre as cidades que sofreram com as fortes precipitações estão Uberlândia, Delfinópolis, Alfenas, Jacutinga, Poços de Caldas e Capitólio

A região de Minas Gerais sofreu com os fortes temporais nas últimas semanas e parte do estado ainda está em alerta de riscos potenciais por conta de chuvas intensas, segundo o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na capital mineira, as chuvas continuam ao longo de toda a semana.

Entre as cidades que sofreram com as fortes precipitações estão Uberlândia, Delfinópolis, Alfenas, Jacutinga, Poços de Caldas e Capitólio, onde uma rocha caiu e matou dez pessoas na semana passada.

Imagens que passaram a circular nas redes sociais no domingo (16) mostram carros sendo arrastados pela água das chuvas em Uberlândia. A Prefeitura da cidade criou uma força-tarefa emergencial para diminuir os impactos da chuva. A limpeza começou no mesmo dia e seguiu na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo as autoridades, o asfalto da avenida Rondon Pacheco, que cruza o centro da cidade, chegou a ser danificado. A orientação é buscar rotas alternativas. Apesar do alerta para a região onde se encontra a cidade, o InMet indica que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas entre hoje e amanhã.

Também no domingo, as chuvas destruíram parte da BR-381, no município de Nova Era, a 140 quilômetros de Belo Horizonte. Na capital mineira, uma cratera se abriu na avenida Cristiano Machado, uma das principais vias da cidade, segundo informações da rádio Itatiaia.

Segundo o InMet, nas estações de Ibirité (Rola Moça) e Belo Horizonte (Cercadinho) foram registrados no período acumulados de chuvas de 360,0 mm e 329,8 mm respectivamente. A previsão para os próximos dias é que o estado tenha acumulados de chuva na faixa de 30 mm a 70 mm.

Em Belo Horizonte, as chuvas devem continuar durante a semana. No próximo sábado (22), o tempo deve ficar nublado, mas não chove. As chuvas devem voltar na segunda (24) e deverão dar uma trégua em Uberlândia durante o fim de semana. Na cidade de Nova Era, no entanto, a previsão é de que o tempo continue fechado nos próximos dias.

Apesar das chuvas nesta região do estado, o tempo no norte de Minas Gerais vai seguir firme e quente. De acordo com o Climatempo, a semana já começa com o aparecimento do sol tanto no norte mineiro quanto no sul baiano. A expectativa é que esse tempo ajude no escoamento da água que acumulou na região nas últimas semanas devido aos temporais.

Durante o período, mais de 12 mil pessoas tiveram que deixar as casas em Minas Gerais. Desde outubro, a Defesa Civil contabiliza 25 mortos por conta das enchentes no estado.