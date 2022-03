Megaoperação desarticula tráfico de armas EUA-Brasil

De acordo com a Polícia Federal, as armas eram distribuídas para traficantes, milicianos e assassinos de aluguel em solo brasileiro

Uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de armas entre os Estados Unidos e o Brasil foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (15).

São sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A ação conta com 50 policiais federais, membros do MPF e agentes americanos. “As investigações, que já duram cerca de dois anos, desvendaram a existência de um grupo responsável pela aquisição de armas de fogo, peças, acessórios e munições nos EUA e, posterior, envio ao Brasil”, revelou as autoridades.

Os armamentos chegavam ao Brsil e eram transportadas em rotas marítimas (contêineres) e aéreas (encomenda postal) pelos estados do Amazonas, São Paulo e Santa Catarina e tinham como destino final uma residência em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O material era acondicionado dentro de máquinas de soldas e impressoras, despachados juntamente a outros itens como telefones, equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, roupas e calçados.

A compra do armamento era realizada através de doleiros. Um brasileiro dono de churrascarias em Boston, recebia parte desse dinheiro e repassava para os alvos residentes nos EUA. O bando investia o dinheiro adquirido com o tráfico de armas em imóveis residenciais, criptomoedas, ações, veículos e embarcações de luxo.

Além das medidas judiciais, foi decretado o sequestro de bens, avaliados em cerca de 10 milhões de reais. Ao longo da investigação, foram apreendidos milhares de armas, peças, acessórios e munições de diversos calibres, tanto no Brasil, quanto nos EUA.