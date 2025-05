Mato Grosso promete construir a maior roda-gigante da América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um carregamento com dois contêineres chegou no domingo (25) ao Parque Novo Mato Grosso, entre Cuiabá e a Chapada dos Guimarães (MT), com peças da roda-gigante de 108 metros de altura que será construída no local.

Segundo o governo de Mato Grosso, será a maior roda-gigante da América Latina e vai oferecer uma vista panorâmica da região.



O parque é erguido pelo governo por meio da MT Participações e Projetos e a roda-gigante é uma das atrações mais esperadas. Além dela, serão construídas pistas de skate, motocross, kart e automobilismo.

A roda-gigante é responsabilidade de uma empresa chinesa e a previsão é que toda a estrutura chegue pronta para instalação em julho.

A estrutura será embarcada na China em direção ao porto de Santos e, de lá, seguirá em 77 carretas até Cuiabá.

O material que chegou domingo inclui placas de base e insertes, itens que serão instalados na fundação da estrutura e têm a função de conectar as colunas da roda à base de sustentação.

A roda-gigante será instalada no canteiro central do parque e poderá ser vista de vários pontos da cidade.

Serão 42 cabines com capacidade entre seis e oito pessoas por vez. Cada giro levará por volta de 30 minutos.

A estrutura da atração vai ocupar mais de mil metros quadrados de área construída, dividida em térreo, primeiro pavimento e cobertura.

O Parque Novo Mato Grosso tem 300 hectares de área e busca atrair turistas para Cuiabá.