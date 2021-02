Marinha e PF apreendem veleiro carregado de cocaína no litoral de Recife

O cruzamento de informações, afirma a Defesa, permitiu “a identificação de grande quantidade de entorpecente em um veleiro catamarã que teria partido do Brasil com destino a Europa”

Um veleiro carregado de cocaína foi interceptado neste domingo, 14, por uma ação conjunta da Marinha e da Polícia Federal. A interceptação ocorreu a cerca de 270 quilômetros da costa de Recife (PE).

Por meio de nota, o Ministério da Defesa afirmou que se trata de uma operação inédita, por envolver coordenação internacional, com apoio do Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcótico (MAOC-N), sediado em Lisboa/Portugal, a Drug Enforcement Administration (DEA/EUA) e a National Crime Agency (NCA/Reino Unido).

O cruzamento de informações, afirma a Defesa, permitiu “a identificação de grande quantidade de entorpecente em um veleiro catamarã que teria partido do Brasil com destino a Europa”. O ministério foi questionado pela reportagem sobre a quantidade de cocaína apreendida, mas não se posicionou a respeito.

Cinco tripulantes brasileiros foram presos e conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco. “Trata-se de operação de cooperação internacional, inédita na história do Brasil, com a utilização pela Marinha do Brasil de um Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) para ação conjunta com a Polícia Federal na interceptação de embarcações utilizadas para o narcotráfico”, informou a Defesa.