Mão boba e beijo roubado: crimes que não podem ser normalizados no Carnaval

Depois de algum tempo reclusos, muitos foliões estão contando as horas para viver intensamente as festas e blocos no Carnaval. É sempre bom ressaltar que embora a época do ano as pessoas tenham uma tendência a extravasar, é necessário prudência, principalmente no quesito paquera.

Não ultrapassar os limites quando a paquera não é correspondida, “ beijar a força”, passar a mão nas partes das íntimas mulheres é considerado crime de estupro de acordo com o código penal.

Para a socióloga Annagesse Feitosa, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o assédio é uma violência pertencente à sistemática opressiva que atinge, sobretudo, as mulheres. Essa forma de violência é perceptível nas interações mais cotidianas. Estamos no contexto carnavalesco, mas devemos estar em alerta sempre, pois vivemos o desafio de desobjetificação dos corpos. Há uma grande diferença entre um flerte e o assédio. Em um flerte não pode haver uma comunicação (verbal ou não) constrangedora, humilhante, ofensiva, sem consenso, entre outros.

A Psicóloga Rachel Campos acredita que é difícil principalmente para os homens que NÃO É NÃO!

Culturalmente viemos de gerações machistas com falta de consensos para educação entre filhos e filhas.

Aprendemos que quando a mulher diz sim ela é fácil, então a interpretação do não é ela quer mas está se fazendo de difícil. A imposição de demonstrar socialmente que é pegador quando deveria ser excluído pelo grupo.

André Carneiro considerou alguns pontos no Campo da psicologia “O beijo roubado é crime, isso já está consolidado. Constitui crime de importunação sexual ou estupro. Além disso, a mulher que é vítima se sente assediada que provoca os sentimentos de medo, repulsa , oscilações de humor e fobia social podendo desenvolver sintomas ansiosos e até depressivos. Esses sintomas podem aparecer logo depois do ato ou meses depois.

Muitas pessoas pensam que somente o coito carnal ou sexo oral são considerados estupros, na verdades toques voluptuosos e beijos lascivos roubados é caracterizado crime. É fundamental a divulgação dessas informações para que as pessoas não venham normalizar o que é crime. Vale mencionar que qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunçao carnal constitui, sim, estupro.

Telefones úteis

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 está disponível diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias são registradas e encaminhadas aos órgãos competentes. A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.