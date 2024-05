Maior navio de guerra da América Latina traz 154 toneladas de doações ao RS

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

Chegou neste sábado (11) ao Rio Grande do Sul o NAM Atlântico (a sigla significa Navio-Aeródromo Multipropósito), o maior navio de guerra da América Latina, com 154 toneladas de donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes no estado.

A Marinha do Brasil informou que o navio chegou esta tarde à cidade de Rio Grande, acompanhado da fragata Defensora. A comissão está trazendo 1.350 militares, 154 toneladas de donativos, 38 viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil, 24 embarcações de pequeno e médio porte e três helicópteros.

O NAM também traz duas estações móveis para tratamento de água. Ela podem produzir 20 mil litros de água potável por hora.

O comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Fonseca Júnior, afirmou que o navio servirá como um polo de abastecimento para que pequenas embarcações possam auxiliar cidades atingidas pelas chuvas.

Saiba mais sobre o navio

O NAM foi construído na década de 1990, na Inglaterra. Embarcação foi incorporada à Marinha do Brasil em 2018, quando recebeu o nome de Porta-Helicópteros Multipropósito “Atlântico”.

Já em novembro de 2020, foi reclassificada como “Navio-Aeródromo Multipropósito”, devido a sua capacidade de operar com aeronaves remotamente pilotadas.

O navio tem 203 metros de comprimento, sua velocidade máxima mantida é de 18 nós (33 km/h) e o raio de ação é de 8 mil milhas náuticas (14,8 mil quilômetros).

Embarcação, que é um porta-helicópteros, tem capacidade para transportar 18 aeronaves de asa rotativa — podendo ter, simultaneamente, até sete aeronaves em seu convés de voo. Este NAM pode utilizar todos os tipos de helicópteros pertencentes aos esquadrões da Marinha.

Já no porão de carga, a capacidade é de 40 veículos. Além disso, possui quatro lanchas de desembarque anfíbio.