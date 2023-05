Maio Amarelo e Dia Mundial do Trânsito: atitudes do dia-a-dia para evitar acidentes

A direção preventiva é a principal, mas não única, ferramenta para evitar acidentes, explicam especialistas

O Maio Amarelo é um mês dedicado ao movimento de segurança e proteção à vida no trânsito, mas também promove o Dia Mundial do Trânsito (05 de maio). Juntos, eles têm a intenção de voltar a atenção da população para a direção preventiva. Os dados são preocupantes: entre janeiro e março de 2023, a cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos sete anos. Ao todo, foram 209 pessoas mortas em decorrência de acidentes na capital paulista, segundo o banco de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP). Na capital federal, Brasília, esses números também cresceram: de janeiro a setembro de 2022 foram 198 vítimas fatais.

Motoristas, conheçam as medidas de segurança

Segundo os especialistas e engenheiros automotivos, Tiago de Bortoli e João Lottermann, são várias as atitudes que os motoristas podem adotar para aumentar a segurança no trânsito. “O que garante a segurança é, principalmente, o respeito às leis de trânsito, que incluem: os limites de velocidade, não ultrapassar em locais proibidos, não usar o celular enquanto dirige (o grande vilão atual), usar o cinto de segurança, manter o veículo em boas condições – verificando sempre pneus, sistema de freios, faróis, entre outros subsistemas – e de forma alguma misturar direção com álcool”, explicam.

Os estados brasileiros dão atenção ao tema adotando medidas como a redução de velocidade das vias, além de investir em educação, fiscalização e engenharia. No entanto, também depende dos próprios motoristas cumprirem os deveres no trânsito. “Sinalizar corretamente ao fazer conversões, mudanças de faixas ou cruzamentos e respeitar a preferência dos demais motoristas, pedestres e ciclistas também são essenciais”, reforçam os engenheiros e sócios da Autoinsp, empresa especializada em serviços de vistorias veiculares.

Em Brasília, esses números também cresceram. De janeiro a setembro de 2021 foram 165 vítimas fatais, sendo que de janeiro a setembro de 2022 esse número aumentou para 198. A capital, que completou 63 anos de sua construção neste ano, apresenta uma série de problemas específicos, como destacam os engenheiros. “Alguns fatores que podem contribuir para os acidentes de trânsito no Distrito Federal são as infraestruturas inadequadas. Muitas vias apresentam problemas de sinalização, falta de faixas exclusivas para ônibus e ciclovias, o que pode aumentar o risco de acidentes. Mas há também a conscientização dos motoristas, por exemplo, com o excesso de velocidade, que é uma das principais causas de acidentes de trânsito em todo o mundo, e isso também é um problema no Distrito Federal”, completam.

Os especialistas listam iniciativas essenciais ao Governo da cidade:

Investir em infraestrutura adequada: é importante melhorar e fazer a manutenção da sinalização e a iluminação das vias, bem como a construção de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus. Além disso, pode-se pensar em projetos que promovam a integração entre diferentes modais de transporte.

Fiscalizar o trânsito: é essencial que as autoridades de trânsito estejam atentas ao comportamento dos motoristas e atuem de forma efetiva para coibir as infrações e aplicar penalidades aos infratores. O uso de equipamentos eletrônicos, como radares, câmeras de monitoramento e drones, pode ser uma estratégia eficaz para intensificar a fiscalização.

Expandir e melhorar os sistemas de transportes públicos: investir em melhorias e expansão dos sistemas de transporte público, incluindo ônibus, metrô e trens. Isso pode ajudar a reduzir o número de carros nas ruas, diminuindo o congestionamento e, consequentemente, os acidentes de trânsito. Além disso, é importante garantir que esses sistemas de transporte público sejam acessíveis e eficientes para incentivar o seu uso pela população.

Ao se envolver em um acidente, saiba como acionar o sinistro

