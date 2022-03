Luiz Cláudio Pereira, multicampeão paralímpico, morre aos 60 anos

Quinto maior medalhista paralímpico do país, Luiz Cláudio estava atrás apenas dos nadadores Daniel Dias, Andre Brasil e Clodoaldo Silva

Morreu nesta terça-feira (8), em Medelín (Colômbia), o multicampeão pararalímpico Luiz Cláudio Pereira, aos 60 anos. Atual presidente da Associação Brasileira de Rugby em cadeira de rodas, Pereira acompanha a seleção brasileira no Campeonato das Américas quando faleceu na madrugada desta terça, conforme nota de pesar publicada pelo Comitê Paralímpico. A causa da morte não foi publicada. As informações são da Agência Brasil.

Quinto maior medalhista paralímpico do país, Luiz Cláudio estava atrás apenas dos nadadores Daniel Dias, Andre Brasil e Clodoaldo Silva, e da velocista Ádria Santos (atletismo). Depois de se aposentar, ele foi vice-presidente do CPB, ao lado de Mizael Conrado, no período de 2009 a 2013.

Luiz Cláudio ficou paraplégico aos 16 anos, após um acidente ocorrido durante uma luta de judô. Enquanto atleta, ele subiu ao pódio nove vezes -sendo cinco delas com medalha de ouro- em três edições consecutivas da Paralimpíada: em 1984 (Stoke Mandeville/Inglaterra), em 1988 (Seul/Coreia do Sul) e 1992 (Barcelona/Espanha). Ele competiu nas provas de arremesso de peso, lançamento de dardo e de disco, além de pentatlo.