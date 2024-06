Lotofácil sorteia R$ 1.7 milhão hoje; último sorteio teve 4 ganhadores, veja o resultado

Na noite desta quarta-feira (05), a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 3121 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido pelo canal do Youtube e Facebook oficial da Caixa.

É o segundo sorteio seguido que as quinze dezenas são premiadas, na última terça-feira, duas apostas ganharam R$ 2.339.686,62. Confira o resultado da lotofácil e a premiação do sorteio realizado ontem. As dezenas sorteadas foram: 01-02-03-04-06-07-08-11-14-17-19-22-23-24-25.

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas da lotofácil, o prêmio para cada uma foi de R$ 403 mil. Os apostadores que ganham o prêmio principal são das cidades de Caiapônia (GO), São Luís (MA), Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO).

Além do prêmio principal, 206 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma recebeu o prêmio no valor de R$ 1.641,70. 7.262 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 30, 97.684 apostas com 12 acertos faturam R$ 12 e, fechando a premiação, 546.717 apostas fizeram 11 dezenas e ganharam R$ 6.

Próximo sorteio estimado em 1.7 milhões acontece nesta quinta-feira

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira e tem prêmio estimado em R$ 1.7 milhão. É possível acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio a partir das 20h através do canal do youtube da caixa e do portal Lotorama.

É possível fazer sua aposta em uma casa lotérica ou através dos canais digitais das loterias Caixa, até uma hora antes do sorteio, ou seja, até às 19h.

Valor da aposta e chance de ganhar na Lotofácil

O valor da aposta mínima é de R$ 3, jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 48, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil.

Ainda é possível apostar 20 números onde sua chance de ganhar aumenta para uma em 211. A Lotofácil também premia os apostadores que acertarem 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Prêmio acumulado para a Lotofácil da Independência 2024 já ultrapassa R$ 95 milhões

O valor acumulado para o sorteio Especial da Independência 2024, que será realizado no dia 6 de setembro, já chegou aos impressionantes R$ 95.464.375,32.

No ano passado, a premiação especial, que não acumula, pagou um prêmio recorde no valor de R$ 200 milhões. Ao todo, 65 apostas em todo o país acertaram as 15 dezenas e ganharam R$2.955.552,72, cada.

Outros sorteios da noite de hoje

Outras loterias também serão sorteadas hoje, além da lotofácil, mega sena, quina, dia de sorte e timemania podem ser acompanhadas ao vivo a partir das 20h, sempre no horário de Brasília.

O destaque fica para a mega sena de concurso número 2733, a loteria mais popular do Brasil está acumulada em mais de R$ 100 milhões.