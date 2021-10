Lote com 1,7 milhão de vacinas chega ao Brasil nesta sexta (22)

A Pfizer tem contrato com o governo federal para enviar 100 milhões de vacinas ao Brasil. Até o momento, já foram entregues 14,9 milhões

Um lote com 1,7 milhão de vacinas da Pfizer contra a covid-19 desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (22). As doses chegaram às 7h no Aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP.

Ontem, já havia chegado um lote com 1,2 milhão de doses. A Pfizer tem contrato com o governo federal para enviar 100 milhões de vacinas ao Brasil. Até o momento, já foram entregues 14,9 milhões. Esta remessa que chegou nesta sexta (22) é a sétima referente a este acordo.

A vacina da Pfizer é a única que pode ser aplicada em menores de 18 anos. No Distrito Federal, este grupo voltou a ser vacinado nesta semana após a Secretaria de Saúde receber uma remessa do Ministério.