Litoral de SP sofre com preços abusivos de alimentos

Uma moradora de São Sebastião, cidade mais afetada, relatou que encontrou café sendo vendido por R$ 30, macarrão por R$ 20

Mesmo em meio a uma tragédia, as cidades do litoral norte de São Paulo que sofreram com as fortes chuvas e deslizamentos agora estão batalhando para sobreviver e se alimentar. Nos locais, existem relatos de preços inflacionados em produtos básicos em decorrência da escassez dos itens.

Nesta quarta-feira (22), o Procon-SP divulgou um alerta sobre a possibilidade de elevações indevidas e abusivas dos valores de itens de “primeira necessidade”, como comida, remédio, água e combustível.

Em entrevista à TV Globo, uma moradora de São Sebastião, cidade mais afetada, relatou que encontrou café sendo vendido por R$ 30, macarrão por R$ 20 e o litro de água por R$ 15,50.

As reclamações podem ser registradas no site, na página Espaço Consumidor.

Até o momento, 48 pessoas faleceram vítimas dos deslizamentos e das fortes chuvas que atingiram as cidades e 38 ainda estão desaparecidas. Além desses, 1.730 pessoas estão desalojadas e 766 desabrigadas, segundo o governo do Estado.