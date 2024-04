Líder do governo diz estar otimista com negociação sobre veto de Lula ao PL da ‘saidinha’

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), avalia que há margem para negociar o veto parcial do governo ao Projeto de Lei (PL) aprovado pelo Congresso que restringe a “saidinha” de presos. O veto se deu para manter a saída temporária de presos do regime semiaberto, a chamada “saidinha”, para que eles possam visitar a família.

“Eu acho que estamos dialogando bem. O presidente Lula fez uma coisa: manteve tudo o que a Câmara e o Senado aprovaram. Tem apenas uma parte que vamos negociar isso bem na Câmara”, disse o líder após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião ocorreu nesta sexta-feira, 19, durante o almoço. Além de Guimarães e Lula, participaram os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secom, Paulo Pimenta, além dos líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Guimarães disse estar otimista com a possibilidade de negociação “O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski esteve na Câmara e teve um excelente desempenho na Comissão de Segurança Pública”, avaliou. “Acho que dá para negociar”, disse.

Estadão Conteúdo.