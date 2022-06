LGBTQIA+: TST promove mesa redonda sobre diversidade e pluralidade no ambiente de trabalho

Evento será virtual nesta quinta-feira (30) e poderá ser acompanhado pelo público através do canal do TST no Youtube

Com o objetivo de estimular o debate sobre a situação da comunidade LGBTQIA+ no mercado laboral, o Tribunal Superior do Trabalho irá promover, nesta quinta-feira (30), a mesa redonda virtual Diversidade e Pluralidade no Ambiente de Trabalho. O evento reunirá magistrados e convidados para debaterem questões ligadas ao tema. A ação é alusiva ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

A mesa redonda terá a participação da desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, que atua nas áreas de direito homoafetivo, famílias e sucessões; o juiz da Vara de Campina Grande e integrante do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT da 13ª Região (PB); e a designer de conexões e CEO da Invest Amazônia Mayra Castro. A mediação será do ministro do TST Lelio Bentes Corrêa. A coordenação científica é do presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira.

“É nossa missão ampliar o debate em busca da conscientização social a respeito da diversidade, da inclusão e da pluralidade”, pontua o ministro Emmanoel Pereira. “Vamos discutir e apontar soluções para que sigamos derrubando barreiras, dificuldades e riscos enfrentados cotidianamente pela população LGBTQIA+. A busca da Justiça Trabalhista pela consolidação de ambientes de trabalho mais dignos, justos e inclusivos é incansável e assim seguirá”, complementa.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TST no YouTube, das 9h30 às 12h, através do link. As inscrições estão abertas e haverá certificado de participação.