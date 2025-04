Lancha com 10 pessoas pega fogo e deixa feridos em Maragogi (AL)

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

Um incêndio em uma lancha no mar foi registrado nesta sexta-feira (18) em Maragogi, cidade do litoral norte de Alagoas famosa pelo turismo. Cinco pessoas tiveram queimaduras pelo corpo e precisaram ser hospitalizadas. O quadro de saúde delas é estável.

Dez pessoas foram resgatadas no total -cinco homens (incluindo o piloto da embarcação), quatro mulheres (duas delas gestantes) e uma criança de 3 anos.

O grupo era formado por casais de amigos de Goiás e fazia turismo em Alagoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas relataram que a lancha estava no mar a cerca de 250 metros da faixa de areia quando o incêndio começou. Elas pularam na água e receberam ajuda de uma outra embarcação para chegar à praia.

Os primeiros atendimentos foram feitos no local por equipes do Corpo de Bombeiros de Maragogi. Depois, os casos mais leves seguiram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança apresentou apenas vermelhidão na pele.

As vítimas com ferimentos mais graves foram encaminhadas a hospitais em Maceió. Equipes do DEA (Departamento de Aviação de Alagoas), do governo estadual, utilizaram helicópteros para ajudar no transporte de parte do grupo até a capital.

Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, cinco vítimas foram internadas no HGE (Hospital Geral do Estado). Entre elas, dois homens, de 28 anos e de 27 anos, que sofreram queimaduras em quase 30% do corpo. Os demais hospitalizados também sofreram queimaduras, com lesões em cerca de 15% do corpo.

Na manhã deste sábado (19), a secretaria informou que uma mulher de 24 anos, que estava no HGE, recebeu alta médica. “O estado de saúde dos feridos que permanecem na unidade é estável”, acrescentou a pasta.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Maragogi disse que a embarcação tinha sido alugada no local por turistas de Goiás e estava “devidamente regularizada e em conformidade com todas as exigências da Capitania dos Portos de Alagoas”.

“A embarcação possui autorização para operar na região e está vinculada a uma permissão válida para atuação nas piscinas naturais”, inforou o município.

A prefeitura disse ainda que uma apuração está em andamento.

A reportagem também entrou em contato neste sábado com a Marinha do Brasil e aguarda uma resposta.