Ladrões tentam roubar mulher, levam ‘voadora’ e fogem em BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem deu uma série de ‘voadoras’ em dois homens ao defender uma mulher durante tentativa de assalto em Belo Horizonte.

Tentativa de roubo foi gravada por câmeras de segurança. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (25), no bairro Glória, na capital mineira.

Vítima reagiu ao assalto. Na gravação de pouco mais de dois minutos, é possível ver que os dois suspeitos chegam em uma moto e abordam a mulher -que não teve o nome divulgado. Ela começou a brigar com os dois e um deles caiu da moto.

Neste momento, um homem surge nas imagens e segue na direção dos três. Ele dá socos e várias voadoras e sai caminhando com a vítima. Um dos suspeitos foge. O outro permanece no local, mancando e com dificuldades para ligar a moto.

À reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que “apura a autoria e as circunstâncias que envolvem os fatos ocorridos”.