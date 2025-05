Justiça Eleitoral cassa vereador de SP Rubinho Nunes por repostar laudo falso de Marçal contra Boulos

CARLOS PETROCILO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Justiça Eleitoral determinou nesta sexta-feira (30) a cassação do mandato do vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil), por ter repostado em suas redes sociais laudo falso publicado por Pablo Marçal no qual associava Guilherme Boulos ao uso de cocaína, na campanha municipal de 2024.

Em sua decisão, o juiz Antonio Maria Patiño Zorz também condena Rubinho a oito anos de inelegibilidade. A decisão é de primeira instância, e o vereador deverá recorrer.

Em sua defesa, Rubinho diz que manteve a postagem no ar por apenas 26 minutos e que não sabia que o laudo era falso.

Ele também se apega ao fato de o Ministério Público Eleitoral ter se manifestado de forma contrária à inelegibilidade por oito anos.

Para o juiz, o argumento de que o vereador não sabia da veracidade do laudo não é suficiente para afastar a sua responsabilidade.

“Entendo que o compartilhamento do laudo falso divulgado em meio de comunicação social, o Instagram do próprio candidato, encerra em si mesmo conduta ilícita que ostenta a potencialidade de lesar o bem jurídico protegido, a legitimidade das eleições”, escreveu Zorz.