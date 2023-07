Justiça de MT anula empréstimo de mulher com Alzheimer para namorado

O empréstimo foi concedido por meio de um cheque de R$ 60 mil, compensado em março de 2018, e uma transferência bancária de R$ 40 mil

A 2ª Câmara de Direito Privado do TJ-MT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso) manteve a anulação de um empréstimo no valor de R$ 100 mil feito por uma mulher com Alzheimer para o namorado dela.

A ação, julgada inicialmente pela 4ª Vara Cível de Cuiabá, foi apresentada pelas filhas da mulher. Elas também solicitaram indenização por danos morais, mas o TJ-MT não atendeu ao pedido.

O TJ-MT entendeu que, apesar da autora do empréstimo não ter sido interditada quando a transferência foi feita, em 2018, ela já tinha recebido o diagnóstico da doença neurodegenerativa. Ela foi diagnosticada com Alzheimer em novembro de 2017.

O empréstimo de R$ 100 mil foi concedido por meio de um cheque de R$ 60 mil, compensado em março de 2018, e uma transferência bancária de R$ 40 mil, em abril daquele ano. O namorado da mulher não apresentou provas de que desconhecesse a condição dela.

O TJ-MT revogou a decisão anterior que determinava o pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 10 mil, por não ter sido comprovada má intenção do namorado ou ofensa à honra.