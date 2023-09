Justiça aumenta pena de participantes de roubo de 770 kg de ouro do aeroporto de Guarulhos

A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou recurso do Ministério Público e agora as sentenças somadas ultrapassam 252 anos de prisão

A Justiça de São Paulo aumentou as penas impostas aos seis réus condenados por roubar 770 quilos de ouro, além de joias, no aeroporto internacional de Guarulhos, em julho de 2019.

A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou recurso do Ministério Público e agora as sentenças somadas ultrapassam 252 anos de prisão.

Em março de 2021, as seis pessoas acusadas de participação no roubo foram condenadas a penas que variavam entre 24 e 43 anos de reclusão, que, somadas, superavam 221 anos, conforme sentença do juiz Gilberto Azevedo de Moraes Costa, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos.

Segundo o Ministério Público, a carga de ouro roubada foi avaliada em R$ 117 milhões. Os criminosos usaram disfarces de agentes da Polícia Federal.

A decisão do relator, desembargador Roberto Grassi Neto, levou em conta as consequências do crime diante do transtorno à empresa vítima e aos proprietários dos bens levados.

Entre os condenados está Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, conhecido como “Velho”, que durante as investigações chegou a ser chamado pelos policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de “Professor”, em alusão ao personagem que lidera um bando de ladrões na série “Casa de Papel”, da Netflix.

O roubo consumiu R$ 1 milhão dos assaltantes -a polícia estima um total de 14 pessoas envolvidas- e longo planejamento. A ação no aeroporto durou dois minutos e meio e foi captada pelas câmeras de segurança.