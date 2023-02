Justiça aceita pedido da Oi e suspende obrigações da empresa com credores

No pedido, a empresa alega que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso

Decisão tomada na noite de ontem pelo juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, diz que, embora a Oi tenha saído de um processo de recuperação judicial em dezembro, os efeitos dele “ainda não foram estabilizados pelo trânsito em julgado”.

A petição vestibular apresentada pelas devedoras, que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, encontra-se minimamente fundamentada, com exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, notadamente a garantia da preservação das atividades do Grupo Econômico Oi, resguardando o resultado útil do processo de recuperação judicial a ser ajuizado.”

No pedido, a empresa alega que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso.

A Oi também disse que não pode pagar 600 milhões de reais devidos aos detentores de títulos em 5 de fevereiro, o que desencadearia a aceleração de quase todas as dívidas financeiras da companhia.

Esse novo pedido de proteção foi uma espécie de preparação para um segundo pedido de recuperação judicial da Oi. Segundo a defesa da empresa, ela tem uma dívida financeira de cerca de R$ 29 bilhões.

Entre outras ordens, na decisão de ontem a Justiça do Rio determinou o seguinte:

– suspensão da exigibilidade de todas as obrigações financeiras da Oi com credores;

– suspensão dos efeitos causados por descumprimento de obrigações financeiras;

– suspensão de eventuais pretensões de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão e compensação oriundas de demandas judiciais;

– interrupção de cláusulas que imponham vencimento antecipado de dívidas;

– interrupção de cláusulas que preveem a rescisão de contratos com fornecedores de produtos e serviços essenciais para a Oi;

– dispensa da apresentação de certidões negativas em qualquer circunstância, inclusive para que a Oi obtenha benefícios fiscais.