Juíza manda apagar posts de Douglas Garcia com ataques a Vera Magalhães

Caíque Alencar e Isabella Cavalcante

São Paulo, SP

A juíza Cinara Palhares, da 15ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), mandou o Twitter remover em até 48 horas as publicações do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) com ataques à jornalista Vera Magalhães.

Palhares também determinou que Garcia não faça novas publicações com informações semelhantes e que o parlamentar faça retratação sobre o assunto. Se fizer, poderá receber multa diária de R$ 2 mil e essa poderá ser agravada “em caso de reiteração”.

A reportagem entrou em contato com o Twitter e aguarda retorno.

No mês passado, o parlamentar tentou intimidar a jornalista após debate para o governo de São Paulo realizado pelo site UOL, em parceira com a Folha de S.Paulo e a TV Cultura, e disse que ela era “uma vergonha para o jornalismo”. Ele também questionou o valor do contrato de trabalho dela.

Em resposta, Vera afirmou que ele é misógino. Garcia é alvo de processo de difamação pelo MPE (Ministério Público Eleitoral) após a intimidação contra a jornalista.

MPF SE POSICIONA CONTRA O DEPUTADO

O Ministério Público Federal emitiu posicionamento contrário à representação movida pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) contra três políticas do PSOL no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. Para o MPF, a representação não procede.

Em seu parecer, a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga diz que a representação não procede, pois não foi identificado conteúdo “de natureza injuriosa ou que trate de fato sabidamente inverídico”.

Segundo Garcia, elas cometeram difamação contra ele após ele tentar intimidar a jornalista Vera Magalhães em debate pelo governo paulista. As ações enviadas ao TRE reportam “conteúdo sabidamente inverídico e difamatório” e “postagem difamatória no Instagram, atrelando sua imagem ao fascismo”.