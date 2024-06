Jovem é preso com centenas de símbolos neonazistas no centro de SP

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira (26) centenas de símbolos neonazistas no bairro de Santa Cecília, na região central da capital. Um jovem de 19 anos, suspeito de ser o dono dos objetos, também foi detido.

Foram encontrados itens como bandeiras, braçadeiras, coldres para arma de fogo e balaclavas no apartamento do suspeito.

O pai do suspeito autorizou a entrada dos policiais na residência. No local os investigadores recolheram uma série de itens com a suástica e o símbolo SS -referência ao grupo paramilitar nazista Schutzstaffel-, além de réplicas de granada, roupas camufladas, colete balístico, canivetes e alicate.

O computador e o celular do suspeito foram apreendidos e passam por perícia. Também foram recolhidos três cigarros eletrônicos com maconha e um pacote com haxixe.

Segundo os investigadores da Decradi (Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância), o mandado de busca e apreensão foi expedido pela Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga uma loja virtual que comercializa produtos com referências neonazistas e localizou um dos vendedores em São Paulo.

O suspeito foi conduzido à Decradi, onde o caso foi registrado.