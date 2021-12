Já são 116 as cidades afetadas pelas chuvas na BA; mortes chegam a 20

O governo federal já repassou R$ 20 milhões aos municípios da Bahia atingidos

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) contabiliza, até esta segunda-feira (27), 116 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem o Estado desde a última quinta-feira, 23. Desses, 100 municípios já decretaram situação de emergência. Foram registradas ainda 20 mortes e 358 pessoas feridas.



Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas chega a 471.009, conforme dados das prefeituras e da Sudec. Ainda de acordo com os dados, 31.405 pessoas estão desabrigadas e 31.391 desalojadas



Pelo menos outras 15,4 mil pessoas estão desabrigadas. A previsão meteorológica é que os temporais na região persistam nos próximos dias, o que pode piorar os impactos das chuvas. O governo federal já repassou R$ 20 milhões aos municípios da Bahia atingidos.

O ministro da Cidadania, João Roma, está no Estado para representar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e prestar auxílio aos desabrigados. Ele também é pré-candidato pelo Republicanos ao governo baiano, hoje nas mãos de Rui Costa (PT).



Bolsonaro, por sua vez, embarcou para São Francisco do Sul (SC), onde passará a festa de revéillon acompanhado da primeira-dama Michelle e da filha Laura, de 11 anos, e só deve retornar a Brasília no dia 3 de janeiro.



O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o chefe da pasta, Rogério Marinho, deve ir à Bahia somente amanhã de manhã.