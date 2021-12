Itapemirim diz trabalhar para mitigar efeitos da suspensão de operações

evou a uma procura desenfreada por voos em outras companhias aéreas, de pessoas que foram surpreendidas na tarde de sexta (17)

Após suspender, às vésperas dos feriados de fim de ano, as operações da companhia aérea ITA para uma “reestruturação interna”, o Grupo Itapemirim divulgou na tarde deste sábado, 18, uma nota em que diz estar trabalhando arduamente junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para mitigar os efeitos da suspensão de suas operações. Com instruções a passageiros, a empresa se desculpa por transtornos e diz que trabalha para a retomada de suas operações.

“A ITA tem contado com o apoio das demais companhias aéreas para a reacomodação de passageiros impactados”, diz a nota. Com instruções para os passageiros afetados, o documento diz que a empresa lamenta “os transtornos causados”, e reafirma seu compromisso de prestar toda assistência aos passageiros, conforme prevê a Ana.

“A prioridade para reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que já estão fora de sua cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que se encontram em sua cidade de domicílio, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos”, informa.

A nota conclui dizendo que a empresa está trabalhando em sua reestruturação para a retomada de suas operações “o mais breve possível”.

Como mostrou a reportagem, a companhia aérea levou a uma procura desenfreada por voos em outras companhias aéreas, de pessoas que foram surpreendidas na tarde de ontem.

Mesmo com o compromisso adotado pela empresa na nota, o clima em geral é de revolta e frustração entre os consumidores. Milhares de pessoas acabam não encontrando voo nas datas que pretendiam, ou não têm condições financeiras de adquirir novas passagens.

A companhia aérea tinha 514 voos programados entre a noite de sexta-feira e 31 de dezembro, segundo o Sistema de Registro de Operações (Siros) da Anac. Cada voo nas aeronaves da empresa tem capacidade para 162 passageiros. Se for considerada a ocupação total desses voos que estavam planejados, são mais de 80 mil passageiros prejudicados.