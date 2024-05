Itajaí-Açu se aproxima dos 9 metros e deixa famílias ilhadas em Rio do Sul (SC)

LUIS EDUARDO DE SOUSA

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS)

A chuva forte que atingiu o estado de Santa Catarina neste sábado (18) causou enchentes no município de Rio de Sul, no Vale do Itajaí. Segundo a Defesa Civil local, o rio Itajaí-Açu atingiu 8,92 metros às 6h deste domingo (19). A recomendação é para que moradores de bairros situados às margens do rio deixem suas casas.

Ainda no sábado, a Defesa Civil alterou três vezes as taxas de inundação e de atenção do Itajaí-Açu. Na última alteração, informada por volta das 21h, o órgão estabeleceu 9,5 metros para inundação e 10,5 metros para atenção. Os valores são referência para que a população possa evacuar suas casas.

Entre 00h e 6h deste domingo, o Corpo de Bombeiros realizou quatro resgates relacionados aos alagamentos. Um deles, de um casal com oito crianças que ficou ilhado em casa após a água subir rápido. Um outro caso é de uma pessoa que caiu no rio, por volta das 5h50.

O município abriu dois abrigos, nas igrejas Nossa Senhora do Rosário e da Comunidade São Sebastião, nos bairros Taboão e Bela Aliança, respectivamente. Choveu mais de 120 milímetros no município somente neste sábado, valor que se aproxima da média histórica para o mês, de cerca de 130 milímetros.

A previsão é de mais chuva para o domingo.

“A gente pede que a população fique atenta aos alertas de Defesa Civil e saiam se for necessário”, declarou o prefeito José Thomé (PSDB).

CHUVAS NO SUL

Após causar uma das maiores tragédias ambientais do Rio Grande do Sul, a chuva que perdura no Sul há semanas começa a atingir outros estados.

No sábado, choveu acima da média em todas as cidades do Vale do Itajaí. Além de Rio do Sul, acumulados acima dos 100 milímetros foram registrados em Vidal Ramos (135 mm), Lontras (123 mm) e Botuverá (105 mm).

Na capital Florianópolis, o volume passou dos 100 milímetros e foi suficiente para causar pontos de alagamentos em diversos bairros. A Guarda Municipal da cidade interditou algum dos trechos. Há possibilidade de chuva neste domingo, segundo o instituto Climatempo.