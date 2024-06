Investigada por morte de empresário após peeling de fenol se apresenta à polícia

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A influencer Natalia Fabiana Freitas Antônio, 29, proprietária do Studio Natalia Becker, se apresentou em uma delegacia do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (5).



Ela deve prestar depoimento e depois, ser liberada não há pedido de prisão contra Natalia, que está sendo investigada por homicídio.



A influencer chegou ao local em uma BMW branca acompanhada do marido e da advogada.

A mulher é investigada pela morte do empresário Henrique da Silva Chagas, 27. Ele faleceu na tarde de segunda-feira (3) após passar por um procedimento estético chamado peeling de fenol conduzido por Natalia.



Segundo o delegado Eduardo Luiz Ferreira, titular do 27° DP (Campo Belo), que investiga o caso, ela não teria permissão para realizar o procedimento, que deve ser feito por um médico.



“Para a Polícia Civil, o que ocorreu foi um crime de homicídio. Alguém causou a morte de alguém. Nós ainda não temos a definição se a gente tá diante de um homicídio culposo ou de um homicídio doloso”, disse o delegado.



“Homicídio culposo seria quando a gente pratica o fato, agindo de três maneiras: por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, a gente teria uma imperícia, porque a investigada não é médica, ela não tem habilitação técnica para fazer esse tipo de procedimento. Então, seria, em tese, uma modalidade de homicídio culposo”, disse Ferreira.



“Mas também tem outra possibilidade, de, eventualmente, ser um homicídio doloso. Ela não quer o resultado, mas ela pode assumir o risco de produzi-lo”, acrescentou Ferreira.



O delegado afirmou ainda que o procedimento deve ser feito por um dermatologista, em centro cirúrgico. “Você tem que ter o monitoramento do paciente, tem que ter exames pré-ambulatoriais, tem que ter uma intervenção, se precisar, porque o fenol causa vários malefícios. Não é só o coração, pode atacar o rim.”



A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que a clínica foi interditada e autuada pela Vigilância Sanitária por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente.



“O estabelecimento possui a Licença de Funcionamento Sanitária para o CNAE 9602-5/02 — atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, por meio da SMS. E possui também a licença de funcionamento por meio da Subprefeitura Santo Amaro”, disse a pasta.



O marido de Natalia esteve na delegacia pouco após a morte de Chagas. Segundo a polícia, ele disse aos policiais que a mulher não compareceu ao local policial porque teria passado mal e precisou ser socorrida.



“Ele indicou dois lugares para onde ela poderia ter ido. Não foi. Não foi porque a gente foi no hospital que o marido indicou. Desde ontem a gente foi nesses dois lugares, o hospital e um posto de saúde.

Não tem passagem dela lá. O que nos leva a crer que ela fugiu de uma prisão em flagrante”, disse o delegado.



Os policiais estiveram na tarde desta terça (4) no endereço indicado pelo marido como residência do casal, mas funcionários do condomínio disseram que eles se mudaram há cerca de três meses.