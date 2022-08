Instituto Ronald McDonald lança produtos exclusivos do McDia Feliz

Toda a renda adquirida com a venda de sanduíches Big Mac é destinada ao projeto das instituições participantes

O McDia Feliz, campanha realizada pelo Instituto Ronald McDonald em prol de crianças e jovens do Brasil, será comemorado no próximo dia 27. E neste ano, a ação vai beneficiar projetos de mais de 50 instituições que atuam na área de oncologia pediátrica por todo o país.

A organização é sem fins lucrativos, e há 23 anos promove ações para ampliar as chances de cura do câncer infantojuvenil.

No dia da ação, toda a renda adquirida com a venda de sanduíches Big Mac é destinada ao projeto das instituições participantes. O tíquete do lanche pode ser adquirido de forma antecipada, pelo site, e produtos personalizados também estão sendo vendidos em prol da causa.