Instituto patrocina bolsas para servidoras públicas negras

O Columbia Women’s Leadership Network Program in Brazil seleciona anualmente grupos de profissionais de nível médio-sênior

O instituto República.org está patrocinando 4 bolsas para mulheres negras, em cargos de gestão no serviço público brasileiro, poderem participar do programa de formação de lideranças femininas do Columbia Global Centers Rio. As inscrições vão até o dia 2 de outubro e as candidatas selecionadas farão parte da nova edição do Columbia Women’s Leadership Network Program in Brazil, a ser desenvolvido no Rio de Janeiro e no campus da Universidade, em Nova York. As inscrições para o processo seletivo estão abertas no site do Columbia Global Centers Rio.

Para participar do processo seletivo, as interessadas deverão atender a 4 pré-requisitos:

Se identificar como mulher; possuir nível superior completo; pelo menos 3 anos de experiência em cargo de gestão no setor público, privado ou terceiro setor e ter proficiência na língua inglesa.

O Columbia Women’s Leadership Network Program in Brazil seleciona anualmente grupos de profissionais de nível médio-sênior, para desenvolver uma crescente rede de mulheres brasileiras, nos setores privado e público. O objetivo é formar lideranças éticas, inclusivas, eficazes na comunicação e abertas à diversidade, e capacitá-las para remodelar as instituições, de modo a encorajar o sucesso de outras mulheres.

A iniciativa é composta por 6 módulos, que incluem treinamentos estratégicos, atividades de networking, seminários, aula sobre metodologias científicas para projetos, sessões de mentoria e um Seminário de Apresentação dos Resultados dos Projetos Finais.