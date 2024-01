Inmetro prorroga inscrições para concurso público com 300 vagas e salário de R$ 8.700

São 300 vagas disponíveis para trabalhar na autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços -100 para início

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O concurso público do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) teve as inscrições prorrogadas para 5 de fevereiro, de acordo com o Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). Inicialmente, candidatos tinham até a última segunda-feira (8) para se aplicar.

São 300 vagas disponíveis para trabalhar na autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços -100 para início imediato e 200 para formação de cadastro reserva. As oportunidades, voltadas para profissionais com ensino superior, são para pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade, com 60 vagas imediatas, e analista executivo em metrologia e qualidade, com 40.

Os salários iniciais são de R$ 8.700,31, mais auxílio-alimentação de R$ 658.

Com a prorrogação, o pagamento da taxa da inscrição poderá ser feito até 6 de fevereiro. O valor é de R$ 125, mas doadores de medula óssea e membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) puderam solicitar isenção até o final de dezembro.

De acordo com a assessoria de imprensa da banca realizadora do concurso, não é mais possível pedir isenção da taxa.

As inscrições só poderão ser feitas pela internet, mediante cadastro no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), que organiza o concurso.

Veja o calendário do concurso abaixo

Publicação do edital

5 de dezembro de 2023

Período de Inscrições

De 5 de dezembro de 2023 a 5 de fevereiro de 2024

Período de impugnação ao edital de abertura de inscrições

21 e 22 de dezembro de 2023

Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer a isenção da taxa de inscrição

21 e 22 de dezembro de 2023

Período para solicitação formal de isenção da taxa de inscrição

26 e 27 de dezembro de 2023

Publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção

15 de janeiro

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição

16 e 17 de janeiro

Publicação do resultado definitivo dos pedidos de isenção

25 de janeiro

Último dia para geração do boleto e pagamento da taxa de inscrição

6 de fevereiro

Último dia para envio da documentação comprobatória do candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência e como solicitante de atendimento especial

6 de fevereiro

Publicação da relação de inscritos preliminar (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial)

20 de fevereiro

Período para interposição de recurso contra a relação de inscritos preliminar (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial)

21 e 22 de fevereiro

Publicação da relação de inscritos definitiva (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial)

12 de março

Divulgação dos locais de provas

5 de abril

Aplicação das provas objetiva e discursiva

14 de abril

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva

15 de abril

Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar da prova objetiva

16 e 17 de abril

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva

16 de maio

Publicação do resultado preliminar da prova objetiva

16 de maio

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva

17 e 18 de maio

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva

3 de junho

Como será a prova

As provas estão marcadas para 14 de abril e serão divididas em dois horários: pela manhã, das 8h às 13h, prestam o exame candidatos às vagas de analista executivo; à tarde, das 14h às 19h, os de pesquisador-tecnologista.

Serão 70 questões de múltipla escolha, mais uma redação de até 30 linhas. O conteúdo engloba as áreas de:

– língua portuguesa;

– língua estrangeira (apenas para analista);

– raciocínio lógico;

– conhecimentos sobre o Inmetro;

– conhecimentos específicos.

As provas serão feitas em Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Goiânia e Fortaleza. O candidato deverá escolher o município no momento da inscrição.

A seleção será válida por dois anos, a partir da homologação do resultado final.

BUSCADOR MOSTRA TODAS AS VAGAS DO ‘ENEM DOS CONCURSOS’

Também nesta quarta, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) publica o edital do Concurso Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos Concursos”. Serão 6.640 vagas em órgãos ligados ao governo federal -entre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ministérios e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O DeltaFolha, núcleo de dados da Folha de S.Paulo, elaborou um buscador que permite ao candidato ver quais são as oportunidades em cada ministério, instituição ou agência. É possível consultar por cargo ou órgão.

O resultado vai mostrar ao candidato o nível de escolaridade exigido, a quantidade de vagas oferecidas e o salário inicial de cada vaga.

Por exemplo, um candidato que digitar no campo de busca a palavra “analista técnico”, receberá 11 resultados. Entre eles, as 90 vagas para analista técnico-administrativo da Advocacia-Geral da União, que exige nível superior e tem salário de R$ 6.761,72 a R$ 7.614,12.