Inep aciona PF para apurar imagens do Enem 2023 que circulam na internet

Órgão do MEC identificou fotos da prova nas redes sociais, mas diz que não houve vazamento

PAULO SALDAÑA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) disse neste domingo (5) que identificou imagens do caderno de provas do Enem 2023 em circulação nas redes sociais. O órgão afirma que acionou a PF (Polícia Federal) para investigar o caso.

Ligado ao MEC (Ministério da Educação), o Inep afirmou, por sua assessoria de imprensa, que as imagens surgiram após as 13h, quando os portões foram fechados. O instituto não trabalha, por ora, com a tese de que a prova tenha sido vazada.

As regras de segurança impedem que os candidatos fiquem com celular ou equipamentos eletrônicos durante o exame. A saída de estudantes com os cadernos de prova só é permitida após 4 horas do início da prova.

Inscreveram-se para o Enem neste ano 3,9 milhões de pessoas. A segurança do exame é um dos maiores entraves para o governo.

A prova foi roubada da gráfica e vazou já em 2009. Nos anos seguintes, houve problemas de impressão, troca de gabaritos, divulgação de notas erradas e é recorrente que alguns candidatos postem fotos –em 2012, por exemplo, 60 candidatos foram eliminados por postarem fotos.

O Inep não disse quantas imagens foram identificadas até agora.

Neste ano, cerca de 50 mil inscritos foram alocados a mais de 30 km de distância de suas casas –para tentar resolver isso, o MEC abriu a possibilidade de os prejudicados fazerem a prova em outra data, em dezembro.