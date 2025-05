‘Impossível eu ter cometido esse crime’, diz Paulo Cupertino, réu acusado de ter matado namorado da filha

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Exaltado, falando alto e olhando para as pessoas presentes no tribunal do Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, Paulo Cupertino Matias, 54, começou seu depoimento ao júri e negou que tenha assassinado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019, no bairro de Pedreira, na zona sul da cidade.

“Impossível eu ter cometido esse crime”, afirmou Cupertino ao entrar no plenário.

Ele disse que não tinha conhecimento de Rafael nem teria motivos para matá-lo ou seus pais. “Eu nunca tive acesso ao Rafael, à dona Miriam, ao seu João. Eu não matei o senhor Rafael”.

O acusado disse ter sido vítima da mídia e que sua prisão em Presidente Venceslau, onde estão presos integrantes do PCC, não condiz com seu caráter.

“Eu não tenho imagem matando o Rafael. Eu não tenho imagem matando a Miriam. Eu não tenho imagem matando o João. Vem a imagem eu perdendo a minha mãe, a minha filha.”

Rafael, que atuou na novela “Chiquititas” e em comerciais, namorava com a filha de Cupertino à época do crime, Isabela. Ele tinha 22 anos. Ao ser morto ele estava na companhia do pai, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50.

A declaração dele vai de encontro ao depoimento de sua ex-mulher, Vanessa Tibcherani de Camargo, que abriu seu depoimento na manhã desta quinta-feira (29) afirmando que Cupertino “assassinou as três pessoas a sangue frio”.

Cupertino afirmou que sua sentença já está pronta, mas sempre reforçando que não foi o responsável pelo crime. Ele, no entanto, disse ter sido covarde, pois poderia ter evitado a ação do “vagabundo” [o possível atirador], mas não o fez.

Ele confirmou que tinha armas, mas legalizadas, e afirmou que não estava armado no dia das mortes.

“Meu depoimento não é ensaiado”.

Cupertino tentou se levantar para falar, mostrando exaltação, mas foi repreendido pelo juiz. Ele relatou estar cego, enxergando com dificuldades. E que utilizava óculos, que teria conseguido com um preso.

“Seria um privilégio ter conhecido o Rafael”, disse. Ainda segundo ele, a filha, Isabela nunca mencionou o namorado.

Ele confirmou que a filha tinha uma restrição de ir ao Jardim Apurá, um bairro na zona sul de São Paulo.

“Quando eu saio e me deparo com a situação, eu virei o olho. Não é comigo, acabou. Por isso eu errei. Quem estava naquele momento era um pai, uma mãe e um filho.”

“Eu não tenho que pedir perdão, porque não carrego isso no meu coração. Eu não tenho pesadelo. Eu não tenho arrependimento”, disse.

Por diversas vezes Cupertino mirou o olhar e fez falas indiretas ao advogado da família do ator, Fernando Viggiano. Ele disse que o defensor era garoto-propaganda de uma emissora de TV.

Cupertino chegou a perguntar para um dos PMs da escolta se ele conhecia a cadeia de Presidente Venceslau, onde disse ter se visto em meio a faccionados.

“Nem as galinhas que eu criava eu tinha coragem de matar”.

O CRIME

Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela infantil “Chiquititas”, exibida pelo SBT. Ele e seus pais foram mortos a tiros na tarde de domingo 9 de junho quando iriam visitar a namorada do artista –filha de Cupertino.

Segundo o boletim registrado pela polícia, os três foram até a casa da namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.

Logo depois, Cupertino teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa. Todos morreram no local.